Политолог, член Экспертного Совета Общероссийского движения Сильная Россия прокомментировал недавнее высказывание Верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.

Политолог, член Экспертного Совета Общероссийского движения "Сильная Россия" прокомментировал недавнее высказывание Верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.На днях Жозеп Боррель заявил, что "война на Украине должна быть выиграна на поле боя". Его слова подтверждаются на сайте Европейской службы внешних связей. На это отреагировали российские политики. В частности, представитель МИД России Мария Захарова заметила, что Евросоюз из экономической организации превратился в отдел экономических сношений НАТО.По словам политолога Марка Бернардини, Боррель считает, что ЕС больше не политический, а военный союз. Однако эксперт уверен: это объединение не является таковым. Более того, оно якобы и не экономическое.В беседе с "Дни.ру" Бернардини отметил, что Боррель, как полномочный представитель Евросоюза по международным отношениям (то есть, министр иностранных дел), не имеет никакого юридического права заявлять, что ЕС вступает в войну."В крайнем случае, это удел их министра обороны (ну да, "верховного представителя союза по иностранным делам и политике безопасности", вечно у них не все, как у людей). И тот факт, что у них данные две должности совпадают в одном Боррельском лице – что уже, мягко говоря, выглядит недемократично – не имеет никакого значения: значит, Боррель, по таким серьезным и ответственным заявлениям, обязан уточнить, в какой должности он сие заявляет. В самом деле: согласитесь, Лавров и Шойгу – не одно и то же лицо в одном флаконе", – высказался эксперт.Политолог полагает, что прославившийся противоречащими друг другу изречениями Боррель после посещения Москвы и Вашингтона рассчитывает на то, что его личные решения одобрит условное коллективное западное общественное мнение. "Или он почувствовал себя всесильным?", – задался вопросом Бернардини.