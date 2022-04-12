Такое расписание сохранится до конца лета

Количество рейсов поезда № 35/36 «Нижегородец» сообщением Нижний Новгород – Москва увеличится с 20 апреля до конца лета. АО «ФПК» (дочернее общество ОАО «РЖД») приняло такое решение из-за повышенного спроса на пассажирские перевозки.Фирменный поезд «Нижегородец» будет отправляться из Нижнего Новгорода ежедневно в 23:45 и прибывать в Москву на следующие сутки в 06:35. Из Москвы поезд будет отправляться ежедневно в 23:55 и прибывать в Нижний Новгород на следующий день в 06:28.Оформить проездные документы можно в билетных кассах АО «ФПК», на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам», через транзакционные терминалы самообслуживания и мобильное приложение «РЖД Пассажиры».Дополнительную информацию о расписании поездов дальнего следования можно узнать в едином информационно-сервисном центре ОАО «РЖД» по телефону 8-800-775-00-00 (звонок бесплатный из всех регионов России), а также на официальном сайте ОАО «РЖД».