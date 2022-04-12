Владимирские аграрии готовятся к посевной. Сегодня глава региона Александр Авдеев посетил...

Владимирские аграрии готовятся к посевной. Сегодня глава региона Александр Авдеев посетил сельхозпредприятия Суздальского района: животноводческий комплекс "Суворовское", предприятие в этом году увеличивает свои посевные площади на треть, цветочные и овощные теплицы, где решают проблемы завоза импортных семян, а также местный молокозавод. Здесь производят виды молочной продукции - от сливочного масла до йогуртов. В последнее время объем заказов здесь вырос более чем в два раза. В Суздале Александр Авдеев принял участие в конференции по развитию малых форм хозяйствования. На текущий момент во Владимирской области 290 фермеров и 24 потребительских кооператива.Александр Авдеев, врио губернатора Владимирской области:- Будем помогать. Помогать приобретать технику в лизинг, помогать грантами на приобретение поголовья, помогать субсидиями на строительство хранилищ. И вообще увеличить объемы производства сельхозпродукции вот этих категорий малых фермерских хозяйств возможно только дополнительным вливанием средств.