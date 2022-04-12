В Гороховецком районе 35-летнй местный житель получил три года условно за ложное сообщение о взрыве. Напомним, что в феврале 2021 года в Единую диспетчерскую службу «112» поступил звонок от

В Гороховецком районе 35-летнй местный житель получил три года условно за ложное сообщение о взрыве. Напомним, что в феврале 2021 года в Единую диспетчерскую службу «112» поступил звонок от неизвестного о готовящемся взрыве районного железнодорожного вокзала. Мужчина вел себя неадекватно и не представился диспетчеру. По указанному адресу незамедлительно выехали сотрудники полиции и экстренных служб города.