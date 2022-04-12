Жителя Гусь-Хрустального обвиняют в краже денег у знакомой. В ходе следствия установлено, что в январе 2021 года 34-летний мужчина находился в гостях у своей знакомой, где вместе они распивали

Жителя Гусь-Хрустального обвиняют в краже денег у знакомой. В ходе следствия установлено, что в январе 2021 года 34-летний мужчина находился в гостях у своей знакомой, где вместе они распивали спиртные напитки. Когда хозяйка квартиры уснула, мужчина воспользовался ситуацией и проверил карманы одежды женщины. Он решил похитить около 10 тысяч рублей и покинул квартиру. Женщина обратилась