12 апреля 2022 года православные отмечают церковный праздник – День Иоанна Лествичника.

12 апреля 2022 года православные отмечаютцерковный праздник – День Иоанна Лествичника.ИсторияОколо 15-ти веков назад в Константинополе жил святой Иоанн. В подростковом возрасте он решил стать монахом и переехать в Египет. Шесть десятилетий Иоанн вел отшельнический образ жизни – сначала на Синае, затем в пустыне Фола. К концу жизни он стал игуменом Синайской обители. Святой скончался в 70 лет.Иоанн является автором руководства к самосовершенствованию человека, которое получило название "Лествица" (Лестница). 12 апреля православные чтут память святого.ТрадицииПриготовление каш, сдобы или печенья в форме лестниц стало своеобразной традицией в День Иоанна Лествичника. Пищу освящали в храме, а затем угощали ею каждого члена семьи, а также Домового.Что нельзя делать 12 апреляПредки верили, что в этот церковный праздник нельзя выходить из дома, если на это нет веской причины. Они также не выпускали домашний скот, не желая разгневать Домового. В противном случае домашний дух мог навести неприятности на членов семьи. А еще в День Иоанна Лествичника молодоженам не разрешали навещать родственников. Считалось, что нарушители этого правила могут поссориться.ПриметыВспоминая, какой сегодня церковный праздник, верующие обращали внимание на погоду. Если в этот день расцвели одуванчики, значит, лето завершится быстрее. Раньше люди ждали дождей, если крупнорогатый скот в День Иоанна Лествичника поднимает голову вверх, нюхает воздух и шумно выдыхает. Высокий полет гусей тоже означал обильные осадки.