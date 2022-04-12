Администрация Владимирской области сообщила, что сегодня из Владимирской области отправился...

Администрация Владимирской области сообщила, что сегодня из Владимирской области отправился гуманитарный груз, предназначенный для жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые были вынуждены покинуть свои дома и в настоящее время находятся на территории Краснодона ЛНР.11 апреля во Владимирской области был сформирован очередной груз гуманитарной помощи для жителей ЛНР и ДНР. Из города воинской славы Коврова он отправился в город-побратим Краснодон Луганской народной республики. За короткое время жители, промышленные предприятия и организации, при поддержке администрации города, собрали около 7 тонн груза. Здесь и предметы первой необходимости, и личной гигиены, и питьевая вода, и продукты питания.Фото: телеграм-канал АВО