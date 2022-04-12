Страшная авария произошла на трассе М-7 в Судогодском районе 12 апреля. На место незамедлительно выехали подразделения МЧС, АСС, скорая медицинская помощь, ГИБДД. В результате ДТП произошло

Страшная авария произошла на трассе М-7 в Судогодском районе 12 апреля. На место незамедлительно выехали подразделения МЧС, АСС, скорая медицинская помощь, ГИБДД. В результате ДТП произошло столкновение 2-х автомобилей, имеется пострадавший. Сотрудники МЧС проводили деблокировку пострадавшего. Всего в ликвидации последствий ДТП принимало участие 15 человек, 5 единицы техники, в том числе от МЧС 5 человек,