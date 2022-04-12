12 апреля Елена Корикова отмечает 50-летие. В жизни актрисы было немало влетов и падений как в карьере, так и в личной жизни. Несмотря на большое количество романов, в любви Елене везло не всегда.

12 апреля Елена Корикова отмечает 50-летие. В жизни актрисы было немало влетов и падений как в карьере, так и в личной жизни. Несмотря на большое количество романов, в любви Елене везло не всегда.Сериал "Бедная Настя" вышел на экраны в 2003 году. Проект полюбился телезрителям с первой же серии, а Елена Корикова, исполнившая в нем главную роль, мгновенно стала звездой. У Елены были миллионы поклонников, немало ухажеров и бурная личная жизнь, но обернулось это сплошным разочарованием.Любовь с сыном Васильевой и рождение сынаСвоего единственного сына Корикова родила уже в 21 год. Елена никогда не рассказывала об отце Арсения, лишь отмечая, что мальчик стал плодом большой студенческой любви. О том, кто был этой любовью, начали догадываться позже.Первые слухи об отце наследника актрисы появились в 2004 году. Тогда стало известно, что во время учебы во ВГИКЕ Елена была серьезно влюблена в другого студента – сына известной актрисы Елены Васильевой. Сообщалось, что Дмитрий Рощин был без ума от девушки и собирался на ней жениться. Однако мать не позволила ему этого сделать.Васильева была против потенциальной невестки, а Рощин не смог пойти ей наперекор и отменил свадьбу. Считается, что именно от Дмитрия Елена родила своего единственного сына, однако знаменитая семья мальчика не признала. Меж тем Арсений, как многие считают, вырос копией предполагаемого отца.Брак, бурные романы и разочарованияЕдинственным официальным мужем актрисы стал Дмитрий Липскеров. Мужчина смог наладить отношения с сыном возлюбленной, однако крепкой семьи у них так и не вышло. Брак распался спустя год, и Елена нашла себе нового избранника.Союз с режиссером Максимом Осадчим длился около 10 лет и был очень эмоциональным. Возлюбленные часто ссорились, собирая вещи, а затем забывали про все обиды. Казалось, Максим и Елена смогут прожить так всю оставшуюся жизнь, но спустя годы и эти отношения исчерпали себя. Спутники расстались друзьями, а вокруг личной жизни актрисы начали ходить разные слухи.С выходом "Бедной Насти" все заговорили о романе блондинки со второй главной звездой сериала – коллегой Даниилом Страховым. Поговаривали, эти сплетни едва не разрушили брак Страхова, но все обошлось. В список потенциальных женихов знаменитой блондинки попал ведущий Андрей Малахов, который так пылко за ней ухаживал, теннисист Марат Сафин, актер Сергей Астахов. Многие ждали, что Елена сможет найти свое счастье, но этого долго не случалось.Тихое счастье и жизнь на две страныНесколько лет назад Елена Корикова купила виллу в Черногории и теперь живет на две страны. Свои личную жизнь актриса уже давно хранит в тайне, но, как поговаривают, жаловаться ей не приходится.Несколько месяцев назад сообщалось, якобы звезда – состоятельным экс-чиновником. Слухи о том, что Елена тайно вышло замуж, ходят уже давно. К тому же, однажды актриса проболталась о в соцсетях. Судя по всему, Корикова наконец обрела гармонию в личной жизни и хочет ее сберечь.