Футбольный праздник для мальчишки из Донбасса. Восьмилетний Артём Стремилов из ДНР стал талисманом...

Футбольный праздник для мальчишки из Донбасса.Восьмилетний Артём Стремилов из ДНР стал талисманом домашней игры "Торпедо". Семья Артёма приехала в Камешково Владимирской области из Горловки. Подарить незабываемые эмоции юному болельщику помогли активисты регионального отделения ОНФ и футбольный клуб "Торпедо". Как рассказала на своей странице Вконтакте глава регионального исполкома ОНФ Виктория Дерипаско, Артём переживал за чёрно-белых так, как будто это его родная команда.Напомним, "Торпедо" принимало футбольный клуб "Чита". Черно-белые выиграли со счётом 1:0. Победный мяч забил Никита Андреев.