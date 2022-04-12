Как сообщает служба исследований hh.ru, владимирцы хотят получать более 40 тысяч рублей. Для оценки потребности людей специалисты исследовали резюме более 22 тысяч соискателей из 33-го региона.

Во Владимирской области проанализировали ожидаемые средние зарплаты жителей. Как сообщает служба исследований hh.ru, владимирцы хотят получать более 40 тысяч рублей. Для оценки потребности людей специалисты исследовали анкеты более 22 тысяч соискателей вакансий из 33-го региона.В сфере автомобильного бизнеса граждане в среднем указывают заработок не ниже 50 тысяч рублей. Маркетологи, пиарщики и рекламщики оценивают свои возможности на 42 тысячи рублей. Замыкают тройку работники спортивных и фитнес-клубов, а также салонов красоты - 39 896 рублей.Самые высокие запросы у высшего менеджмента - 51 288 рублей в месяц.