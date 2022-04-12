Представляющая Россию сержант ВДВ Влада Кривенко признана лучшим спортсменом года по версии CISM.

Представляющая Россию сержант ВДВ Влада Кривенко признана лучшим спортсменом года по версии CISM.На фоне возросшего уровня противостояния западные страны, кажется, совершенно забыли о принципе, что спорт должен быть вне политики, поэтому пытаются оказать давление на нашу страну даже через эту сферу. Меж тем, одна из самых старых, крупных и авторитетных мировых спортивных организаций отказалась поддержать санкции, введенные против России.Международный совет военного спорта не поддержал позицию западного мира и занял сторону Москвы. При этом стоит отметить, что эта организация создана странами, которые ныне являются членами Евросоюза. У ее истоков в 1948 году стояли Бельгия, Дания, Франция, Люксембург и Нидерланды.Сегодня CISM объединяет военных спортсменов из 140 стран мира. Международный совет является одним из самых влиятельных международных спортивных организаций и уступает разве что МОК.Ежегодно он проводит порядка 25 чемпионатов мира, а каждые четыре года зимние и летние Всемирные военные игры, а также олимпиаду для курсантов. Вооруженные силы РФ принимают участие практически во всех соревнованиях. Нашу сборную представляют, как правило, члены ФАУ МО РФ ЦСКА.Важно подчеркнуть, чтоCISMдоказала свою позицию не словом, а делом. Жесткую позицию занял лично президент Международного совета, генерал армии Франции Эрве Пиччирилло:"Всестраны-члены CISM могут свободно принимать военные делегации из России иучаствовать в мероприятиях CISM, организованных в нашей стране".Даже в условиях сильнейшего санкционного противостояния западного мира и Москвы международная организация не стал исключать сборную Армии России и признал спортсменом года сержанта ВДВ Владу Кривенко, которая представляет Вооруженные силы РФ. Она заняла первое место в личном и командном зачете, в индивидуальной точности и вгрупповом прыжке на 44-м чемпионате CISM мира по парашютному спорту.