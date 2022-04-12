Во Владимирской области продолжаются процессы весеннего половодья. Как сообщили в пресс-службе МЧС...

Во Владимирской области продолжаются процессы весеннего половодья. Как сообщили в пресс-службе МЧС по Владимирской области, мониторинг обстановки осуществляется при помощи 11-ти гидрологических постов и 16-ти водомерных линеек.В настоящее время угроза подтопления жилых домов отсутствует. Жизнеобеспечение населения не нарушено.На контроле Главного управления МЧС России по Владимирской области находятся:функционирование понтонной переправы через реку Клязьма в Вязниковском районе на данный момент осуществляется в штатном режиме, на 12.00 сегодня спланирован перевод работы моста только в режим пешеходной зоны путем снятия аппарелей. Мост соединяет город Вязники с заречной зоной на территории которой расположено 16 населенных пунктов, в которых имеется 564 дома, проживают 495 человек, в том числе 44 ребенка. За сутки мероприятия по сведению-разведению моста не проводились.подтопление 8-ми приусадебных участков в городе Судогда (из-за подъёма уровня воды в реке Судогда), с населением 13 человек.перелив дорожного полотна в районе деревни Мостищево Александровского района (из-за подъёма уровня воды в реке Кубрь). Зарегистрированных жителей в данном населенном пункте нет. Всего в населённом пункте 12 домов для сезонного проживания, в 4-х из них проживают 8 взрослых человек. Длина подтопленного участка составляет 30 метров, глубина 115 см.перелив участка моста местного значения у населённого пункта Рождественно Александровского района. Всего в населённом пункте 56 домов, из них 48 – дачные, в 8-ми постоянно проживает 11 взрослых человек. Имеется объездной путь через населённый пункт Вяльковка с плечом объезда 3 км. Длина подтопленного участка составляет 12 метров, глубина 20 см.перелив участка моста местного значения у населённого пункта Чижово (в результате подъёма уровня воды в реке Колокша). Всего в населённом пункте 39 домов, из них 9 жилых, в них проживают 14 взрослых человек. Имеется объездной путь через населённый пункт Юрино с плечом объезда 6 км. Длина подтопленного участка составляет 5 метров, глубина 30 см.В ближайшие 3 дня прогнозируется:перелив участка моста местного значения у населённого пункта Юрино Собинского района (из-за подъема уровня воды в реке Колокша). Всего в населённом пункте 65 домов, из них 32 жилых, в них проживает 35 человек.подтопление 5-ти приусадебных участков в городе Александров (из-за подъёма уровня воды в реке Серая), с населением 12 взрослых человек.