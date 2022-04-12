В 8 утра 12 апреля 2022 года на трассе М-7 в Cудогодском районе у деревни Трухачево произошла...

В 8 утра 12 апреля 2022 года на трассе М-7 в Cудогодском районе у деревни Трухачево произошла серьезная авария.На место незамедлительно выехали подразделения МЧС, АСС, скорая медицинская помощь, ГИБДД. В результате ДТП произошло столкновение 2-х автомобилей, имеется пострадавший. Сотрудниками МЧС проводилась деблокировка пострадавшего. Всего в ликвидации последствий ДТП принимало участие 15 человек, 5 единицы техники, в том числе от МЧС 5 человек, 2 единицы техники, сообщает пресс-служба МЧС по Владимирской области.Фото: https://33.mchs.gov.ru/