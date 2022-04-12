Активисты Народного фронта передали в ПВРы Владимирской области более двухсот килограммов сухих...

Активисты "Народного фронта" передали в ПВРы Владимирской области более двухсот килограммов сухих кормов для домашних питомцев, приехавших вместе со своими хозяевами - вынужденными переселенцами из Украины и ЛДНР.Это часть всероссийской кампании "Зоодруг". Поддержать зоопарки и приюты Донбасса, а также животных, эвакуированных из зоны конфликта, предложили члены Общественной палаты России. В пунктах временного размещения живет много собак, кошек, даже попугаев, которых владельцы просто не смогли не взять с собой. Среди животных есть и титулованные. Активисты планируют сформировать реестр питомцев и даже обещают помочь с восстановлением родословных и документов.Алёна Бойкова, член регионального штаба Народного фронта:- За март мы встретили четыре поезда людей, которые приехали с Украины и ЛДНР. Вместе с людьми приезжали и животные. Люди не смогли их оставить. И, благодаря "Народному фронту", сегодня мы в ПВР на Добросельской передали корм, а также познакомились с самими животными. Например, с собакой Барни, которая полюбилась всем волонтерам на вокзале.