«12 апреля - символ величия и славы нашей Родины».

На первый взгляд, нашу область с космосом мало что связывает. Но это только на первый взгляд.От лётчика - до космонавтаВладимир - родина Михаила Клавдиевича Тихонравова, Героя Социалистического Труда, доктора технических наук, профессора, член-корреспондента Международной академии астронавтики конструктора космической и ракетной техники с мировым именем. Игорь Яцунский - уроженец Коврова, тоже приложил свои руки и знания к созданию первых ракет. Он и вовсе считается негласным отцом первого искусственного спутника Земли.Герой Советского Союза, спасатель челюскинцев, уроженец Меленок, Николай Каманин - первый командир отряда космонавтов. В 1960-е годы г. Киржач в народе называли «столицей космоса», ведь на местном аэродроме парашютную подготовку и тренировки проходил 1-й отряд космонавтов. Его сформировали в начале 1960 г. и назывался он «Группа ВВС номер 1». В группу из лётчиков ВВС, ПВО и морской авиации вошли 20 человек, включая будущего первопроходца космоса Юрия Гагарина.Как минимум 13 человек строили, жили и работали на Байконуре. Но, конечно, главной фамилией для владимирского космоса остаётся Валерий Кубасов. Вязниковец, Герой Советского Союза, один из первых космических инженеров, Валерий Николаевич - первый человек, проведший сварку в открытом космосе.Почётные гражданеВ 1961 году Юрий Гагарин впервые в мире совершил полет в космос на космическом корабле «Восток». Облетев Землю за 1 час 48 мин, он благополучно вернулся на землю.Так случилось, что жизнь первого космонавта планеты оборвалась 27 марта 1968 года на территории нашей области в Киржачском районе. Памятник на месте гибели Юрия Гагарина и Владимира Серёгина установили в 1975 году.В 2016 году стартовала масштабная реконструкция мемориального комплекса. Её инициатором выступил дважды Герой Советского Союза, лётчик-космонавт Алексей Леонов. Восстановили церковь Андрея Первозванного, свод которой украсила Солнечная система, а колокола носят имена космонавтов. Летом 2020 года на звонницу храма подняли 10-й колокол, названный именем Алексея Леонова, который ушёл из жизни 11 октября 2019 года.В 2016 году лётчики-кос­мо­нав­ты Алексей Леонов и Валерий Кубасов - уроженец г. Вязники, стали Почётными гражданами Владимирской области. Это постановление приняли на заседании Законодательного Собрания региона.Уважаемые земляки!12 апреля мы отмечаем дату, ставшую одним из символов величия и славы нашей Родины - День космонавтики, день первого полёта человека в космос. В этот день 61 год назад наш соотечественник Юрий Гагарин на корабле «Восток-1» совершил виток вокруг Земли и открыл человечеству путь во Вселенную. А советская наука открыла новую эру в развитии цивилизации.Юрий Гагарин - это имя стало почти нарицательным. Он стал кумиром многих поколений мальчишек, вслед за ним мечтавших шагнуть в небо. Он стал Героем и символом огромной и могучей страны, большого и непобедимого народа, способного на Подвиг во имя Родины.История России так складывалась, что ей не раз доводилось становиться первой. Вот и сейчас мы переживаем переломный, судьбоносный период, когда на нашу страну устремлены взоры всего мира. Одни - со злобой и завистью, другие - с надеждой и верой. Сегодня нашей Родине суждено стать тем моральным и нравственным камертоном, который позволит миру в конечном итоге снова настроиться на истинные ценности, на правду, на добро. Это наша историческая миссия.Россия - великая страна. У неё великие герои, великий народ и великое будущее!Председатель Законодательного Собрания Владимир Киселёв.