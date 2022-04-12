Несколько лет не может добиться ремонта одного из участков улицы Студенческой. Владимирский предприниматель ждет благоустройства проезжей части, а также установку знаков, запрещающих

Несколько лет не может добиться ремонта одного из участков улицы Студенческой. Владимирский предприниматель ждет благоустройства проезжей части, а также установку знаков, запрещающих парковку. Дело дошло даже до суда. Не только привести дорогу в порядок, но и запретить парковку автомобилей. Именно этого добивается один из предпринимателей Владимира. У Егора Сигунова на улице Студенческой располагаются торговые точки