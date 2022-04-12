АО Радиевый институт им. В. Г. Хлопина госкорпорации Росатом обеспечил клиники Санкт-Петербурга радиофармпрепаратами собственного производства.

АО "Радиевый институт им. В. Г. Хлопина" госкорпорации "Росатом" обеспечил клиники Санкт-Петербурга радиофармпрепаратами собственного производства.Сегодня россияне могут проходить необходимыемедицинские процедуры на высшем уровне, потому что отечественные компанииоказывают значительную поддержку медицинской отрасли. На страже здоровьяграждан РФ стоит госкорпорация "Росатом". Сегодня она производит уникальные радиофармпрепараты(РФП), которые используются для диагностики онкологических заболеваний.Как сообщили корреспонденту "Дни.ру" в пресс-службегоскорпорации, Радиевый институт имени Хлопина обеспечил медицинские учрежденияСанкт-Петербурга РФП для проведения порядка десяти тысяч диагностическихпроцедур. Естественно, при производстве радиоактивных препаратов специалистыставят перед собой задачи по обеспечению безопасности пациентов.РФП содержат короткоживущие изотопы, которыепозволяют снизить дозу облучения, то есть при их применении исключаются рискинанесения вреда здоровью организма. В первом квартале 2022 года институтзаключил 29 контрактов с клиниками Петербурга и обеспечил их уникальнымипрепаратами для проведения более десяти тысяч исследований."Нашу площадку по праву можно назвать уникальной,так как в основе нашего партнерства с городскими клиниками – концепция"радиофармаптеки". Производство радиофармпрепарата в рамках этого проектаобъединяет в себе всю технологическую цепочку: от облучения мишеней длянаработки изотопа до производства готового радиофармпрепарата и его оперативнойдоставки в медучреждение", – рассказал заместитель генерального директора попроизводству Алексей Ванин.Так, петербуржские медучреждения уже получили РФПна основе короткоживущего изотопа йода-123, произведенного на циклотроне. Ониспользуется для исследования нарушений в работе щитовидной железы, почек и сердца.Также институт направил в клиники препараты, меченные технецием-99m ииспользуемые для диагностики патологий различных органов и тканей.Предприятие намерено и дальше расширять линейкурадиоактивных препаратов. Сегодня специалисты ведут работу над производствомРФП в рамках процесса импортозамещения.