Очередным героем Сети стал крошка-опоссум, неожиданно оказавшийся любителем водных процедур.

Очередным героем Сети стал крошка-опоссум, неожиданно оказавшийся любителем водных процедур.Один из пользователей Сети выбрал себе опоссума в качестве домашнего животного. Момент принятия питомцем душа мужчина решил запечатлеть на видео. Ролик получился таким милым, что пользователь тут же разместил его в Интернете.На видео мужчина держит в руке маленького зверька, размер которого с трудом превышает ладонь взрослого человека. Зажав опоссума в кулаке, человек подставил его под кран, который для малыша все равно что настоящий душ. Судя по видео, очаровательный зверек очень благосклонно относится к подобным процедурам и с удовольствием подставляет под мощную струю головку, брюшко и даже крошечные лапки.Ролик с принимающим душ опоссумом быстро распространился по Сети, а его умилительный герой произвел фурор."Настоящая милота!" – единогласно решили пользователи.Напомним, что опоссумы относятся к семейству млекопитающих инфракласса сумчатых и являются одними из самых древних животных на планете. Чаще всего опоссумы обитают в лесах, пустынях и полупустынях, но кто-то даже готов держать этих милых зверей у себя дома.Ранее "Дни.ру" рассказывали о другом забавном видео, на котором .