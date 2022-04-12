Сегодня в Общественной палате России подвели итоги проекта «Космос – историческая память и духовная...

Сегодня в Общественной палате России подвели итоги проекта «Космос – историческая память и духовная ценность».В День космонавтики, 12 апреля, в Общественной палате России в режиме ВКС состоялось заседание круглого стола на тему «Ежегодные итоги проекта «Космос – историческая память и духовная ценность». В совещании приняли участие представители комиссии по вопросам развития культуры и сохранению духовного наследия, комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций, возглавляемой Рифатом Сабитовым, и комиссии по развитию экономики и корпоративной социальной ответственности.Модератором встречи выступил Павел Покровский, член Общественной палаты России, заместитель председателя Общественной палаты Самарской области. На связь с Москвой вышли представители 32 регионов страны.В ходе встречи, посвящённой Дню космонавтики, особое внимание было уделено популяризации и сохранению памятных дат и событий, имеющих важное значение для нашего государства, сохранению исторической памяти о России как о стране, первой освоившей околоземное пространство. Немаловажная роль в этом процессе отводится и средствам массовой информации, отметили участники дискуссии.В качестве ярких примеров был представлен 12-часовой Всероссийский телемарафон «Мой космос», состоявшийся в прошлом году. Участниками масштабного проекта стали несколько десятков региональных телерадиокомпаний, входящих в холдинг ВГТРК. 12 апреля 2021 года к телемарафону присоединились сотни тысяч зрителей по всей стране и за её пределами.Инициатором данного проекта был председатель Комиссии Общественной палаты России по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций, заместитель генерального директора — руководитель регионального департамента ВГТРК Рифат Сабитов.«Задумывая этот проект, мы ставили перед собой задачу - рассказать не только про наше космическое прошлое, познакомить с настоящим, приоткрыть завесу будущего. Мы ставили цель - возродить тот патриотический дух и чувство гордости за то, что мы в космосе - первые. Задумайтесь об этом, всё человечество мечтало полететь к другим планетам, а это удалось только нам, нашей стране и нашему первому русскому человеку - Юрию Алексеевичу Гагарину. Это предмет нашей гордости навсегда», - отметил в своём выступлении Рифат Сабитов.Участники круглого стола выступили с предложением о создании доступного информационного ресурса, на основании контента которого можно будет разрабатывать учебные материалы по космической тематике, что, по мнению экспертов, сформирует условия для поддержки талантливых начинаний, рассказывающих о достижениях космической отрасли.Фото: Общественная палата РоссииГТРК "Самара"