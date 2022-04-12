Сегодня региональное Управление Росгвардии отмечает 29 лет со дня образования мобильного отряда...

Сегодня региональное Управление Росгвардии отмечает 29 лет со дня образования мобильного отряда особого назначения "Невский".В начале становления отряда бойцы достойно выполняли свой долг на территории Чеченской Республики и Северо-Кавказского региона. Сегодня росгвардейцы каждодневно несут службу по охране общественного правопорядка и безопасности как на территории Владимирской области, так и за её пределами. За прошлый год ОМОН около 50 раз привлекался к специальным операциям, в результате полиции было передано более тысячи подозреваемых. Изъяты десятки единиц огнестрельного оружия и тысячи боеприпасов к ним. Также бойцы "Невского" участвуют в спецоперации по защите Луганской и Донецкой народных республик.