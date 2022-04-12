Сегодня региональное Управление Росгвардии отмечает 29 лет со дня образования мобильного отряда...
Сегодня региональное Управление Росгвардии отмечает 29 лет со дня образования мобильного отряда особого назначения "Невский".
В начале становления отряда бойцы достойно выполняли свой долг на территории Чеченской Республики и Северо-Кавказского региона. Сегодня росгвардейцы каждодневно несут службу по охране общественного правопорядка и безопасности как на территории Владимирской области, так и за её пределами. За прошлый год ОМОН около 50 раз привлекался к специальным операциям, в результате полиции было передано более тысячи подозреваемых. Изъяты десятки единиц огнестрельного оружия и тысячи боеприпасов к ним. Также бойцы "Невского" участвуют в спецоперации по защите Луганской и Донецкой народных республик.