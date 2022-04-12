Мэр Владимира Андрей Шохин объявил о старте сезона дорожных работ. Об этом он сообщил в своём телеграмм-канале. По словам Шохина, в плане отремонтировать более 205 тысяч квадратных метров

Мэр Владимира Андрей Шохин объявил о старте сезона дорожных работ. Об этом он сообщил в своём телеграмм-канале. По словам Шохина, в плане отремонтировать более 205 тысяч квадратных метров дорог. В этом году особое внимание будет уделено улицам исторического центра города. Новый асфальт, в частности, появится на улицах Княгининской, Ильича, Николо-Галейской, Подбельского, 1-й Никольской и в