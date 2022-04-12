Сотрудники МЧС России ликвидировали первый в 2022 году пал травы в Муромском районе. Во вторник, 12 апреля в 15:49 в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о

Сотрудники МЧС России ликвидировали первый в 2022 году пал травы в Муромском районе. Во вторник, 12 апреля в 15:49 в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о возгорании сухой травянистой растительности в Муромском районе, около д. Орлово. На место незамедлительно прибыли подразделения 15-ой пожарно-спасательной части. По прибытии наблюдался фронт огня шириной 10