16 марта 2022 года Камешковским районным судом вынесен приговор в отношении жительницы...

16 марта 2022 года Камешковским районным судом вынесен приговор в отношении жительницы Камешковского района, 1961 года рождения, которая в августе 2021 года, которая на территории своего земельного участка обнаружила дикорастущее наркотикосодержащее растение, сорвала и высушила его части, тем самым незаконно приобрела их в крупном размере общей массой в высушенном виде 179,6 грамма и стала незаконно хранить эти части растений с целью личного использования без цели сбыта на чердаке своего дома, откуда они были изъяты из незаконного оборота 12.12.2021 сотрудниками ОМВД России по Камешковскому району в ходе производства осмотра места происшествия.Во время предварительного следствия обвиняемая пояснила, что ее отец был травником, от него она многому научилась. В мае 2021 года в огороде увидела 5 кустов дикорастущего наркотикосодержащего растения, один из кустов оставила, чтобы в последующем использовать для изготовления спиртовой настойки в лечебных целях. Каким образом данные растения появились у нее в огороде, ей неизвестно, она их не сажала, они выросли сами по себе. Осознавала, что хранить указанное растение запрещено, но надеялась, что о нем никто не узнает. В августе 2021 года вырвала его из земли, обломала корень, положила стебель на чердак дома, чтобы он просох, где его и обнаружили впоследствии сотрудники полиции 12.12.2021.Подсудимая в судебном заседании свою вину признала полностью, в содеянном раскаялась.Суд установил, что приведенные показания подсудимой на предварительном следствии получены в установленном законом порядке с участием защитника, подтверждены совокупностью других собранных в ходе предварительного расследования и исследованных в судебном заседании доказательств по делу, не противоречат им, текст протокола допроса Д. подписан ею лично, в связи с чем признал показания Д. данные ею в качестве обвиняемой достоверными и положил их в основу приговора. При этом не усмотрел самооговора подсудимой.При назначении подсудимой вида и размера наказания, суд учел требования ст.ст. 6, 60 УК РФ, характер и степень общественной опасности содеянного, данные о личности подсудимой, состояние ее здоровья, обстоятельства, смягчающие наказание, отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание, влияние наказания на исправление виновной, а также на условия жизни ее семьи, и назначил ей наказание ниже низшего предела, предусмотренного санкцией ч. 2 ст. 228 УК РФ, в виде лишения свободы на срок 2 года условно с испытательным сроком 2 года.Приговор обжалован не был и вступил в законную силу, сообщает пресс-служба Камешковского райсуда.Фото: Pexels.com