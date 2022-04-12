Уголовное дело в отношении бывшего замгубернатора Романа Годунина и экс-директора ДСУ-3 Романа Головина поступило в Октябрьский районный суд города Владимира. Напомним, что Роман Годунин

Уголовное дело в отношении бывшего замгубернатора Романа Годунина и экс-директора ДСУ-3 Романа Головина поступило в Октябрьский районный суд города Владимира. Напомним, что Роман Годунин обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 286 УК РФ -превышение должностных полномочий лицом, занимающих государственную должность субъекта Российской Федерации), а Роман Головин по ч. 4 ч. 5 ст.33, п.п.