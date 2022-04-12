Руководство школы имени Александра Солженицына в посёлке Мезиновский Гусь-Хрустального района...

Руководство школы имени Александра Солженицына в посёлке Мезиновский Гусь-Хрустального района судится со строительной фирмой. Виной всему - протечки в, казалось бы, новой крыше. В ситуации разбиралась наша съёмочная группа.Чердак заметает снегом. В кабинете английского капает с потолка. Этот урок Наталья Гончарова запомнит надолго. ТАКОЙ ремонт она не принимала, но деньги подрядчик всё-таки получил. Шесть толстых папок. Всё - официальная переписка и судебные бумаги. Директор школы собирается идти до конца.Наталья Гончарова, директор Мезиновской школы:- Без подписи моей, опять же. Мы пытались оспорить по всем инстанциям, дошли до Верховного суда по этому иску, тем не менее деньги в сумме 4 миллиона 38 тысяч по исполнительному листу подрядчику ушли.Из-за текущей крыши пришлось закрыть два учебных класса. Протопило библиотеку и коридоры. Экспертиза показала - всё из-за снега на крыше. Но и тут директор готова поспорить.Замдиректора фирмы-подрядчика заявляет: все работы, заложенные в смете, были выполнены в срок. А протечки происходят только весной. Виктор Несолёнов уверен: всё из-за ненадлежащего обслуживания.Виктор Несолёнов, замдиректора строительной фирмы "Спектр":- До 70-80 сантиметров снега на кровле. По всем нормативным документам если выше 30 сантиметров, снег надо с кровли чистить, очищать. Она ни разу снег с кровли на очищала.Большую реконструкцию затеяли к столетию со дня рождения Александра Солженицына. Школа носит его имя. Формально ремонт завершился в конце две тысячи восемнадцатого. Но вот уже четвертый год классы заливает талой и дождевой водой. И в ближайшее время ситуация навряд ли изменится. Взаимные судебные тяжбы продолжаются.Максим Калашников, Илья Хлудов.Вести "Владимир"