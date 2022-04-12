Приговор обжалован не был и вступил в законную силу.

В Камешкове пенсионерку осудили за хранение конопли. Об этом рассказали во Владимирском областном суде.В августе 2021 года, 60-летняя женщина обнаружила у себя на участке дикорастущее растение. Она сорвала и высушила его. Более 179 граммов она хранила на чердаке своего дома. Неизвестно как, но в МВД вычислили употребляющую марихуану даму.На допросе подозреваемая пояснила, что её отец был травником, от которого она многому научилась. Наркотик она использовала для изготовления спиртовой настойки в лечебных целях.«Каким образом данные растения появились в огороде, ей неизвестно, она их не сажала, они выросли сами по себе. Осознавала, что хранить растение запрещено, но надеялась, что о нём никто не узнает», - добавили в облсуде.Свою вину обвиняемая признала полностью, но от дачи показаний отказалась, воспользовавшись 51-ой статьёй Конституции.В результате жительница Камешковского района получила два года условно.Приговор обжалован не был и вступил в законную силу.