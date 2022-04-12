В метро Нью-Йорка неизвестный открыл стрельбу по пассажирам. Инцидент произошел в утренний час пик, из-за чего экстренным службам было непросто добраться до места происшествия.
Как ..
В метро Нью-Йорка неизвестный открыл стрельбу по пассажирам. Инцидент произошел в утренний час пик, из-за чего экстренным службам было непросто добраться до места происшествия.
Как сообщает , в результате были застрелены пять человек. Огонь открыл мужчина в противогазе и в оранжевом строительном жилете. Отмечается, что он пока не задержан.