В среду, 13 апреля, в 9 часов состоится онлайн-конференция, посвященная изменению стоимости хлебной продукции на потребительском рынке. В России за последние 4 месяца из-за убытков ..

В среду, 13 апреля, в 9 часов состоится онлайн-конференция, посвященная изменению стоимости хлебной продукции на потребительском рынке.В России за последние 4 месяца из-за убытков разорились около 20 крупных хлебозаводов, а потребители хлебобулочной продукции отмечают резкий рост цен. Главной причиной увеличения стоимости хлеба считают повышение цен на сырье.Как региональные власти могут помочь хлебозаводам удержаться на плаву? Какие регионы рискуют остаться без собственных промышленных предприятий по выпуску хлеба? Почему падает рентабельность российских хлебозаводов? На сколько к лету подорожает хлеб?На эти и многие другие вопросы ответят депутат Государственной Думы, член комитета по аграрным вопросам Сергей Лисовский, президент Российского союза пекарей Алексей Лялин, руководители региональных отделений РСП: на Сахалине - Сергей Ежелев, в Татарстане - Булат Кутдусов, в Волгограде - Владимир Попов.