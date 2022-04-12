Накануне, 11 апреля в 22-20 вечера в Муроме произошла авария с тремя пострадавшими. В районе дома...

Накануне, 11 апреля в 22-20 вечера в Муроме произошла авария с тремя пострадавшими. В районе дома №2 по улице Карачаровское шоссе 57-летний водитель автомобиля "Тойота" при развороте не уступил дорогу автомобилю ВАЗ-21074.Пострадал 23-летний водитель отечественной легковушки, у него черепно-мозговая травма, резаные раны кистей рук и колена. У его 25-летнего пассажира также травмы головы, ушибы колена и подбородка. 65-летний пассажир иномарки тоже пострадал, травмировав голову, сообщает портал Муром24.Фото: xn--24-7lcajlu.xn--p1ai/topnews/