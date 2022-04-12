Общее число краснокнижных парнокопытных достигло 108 голов.

В 2021 году в нацпарке «Мещера» снова родилось 17 телят. Об этом рассказала пресс-секретарь организации Татьяна Маркова.Общее число краснокнижных парнокопытных достигло 108 голов. Они начали делиться на два стада. В общем находится 87 особей, включая 13 детенышей. Ещё 21 животное, 7 самок, 8 самцов и 4 зубрёнка, образовали новое стадо.«Все звери активно двигаются, упитанные, с блестящими рогами и гладкой без проплешин шерстью», - рассказала Татьяна Маркова.Кроме перечисленных животных, на подкормочных площадках встречаются ещё несколько рогатых. Три самца гуляют на границе заказника в пойме реки Мотра недалеко от села Благовещенское.Для сохранения группировки в пределах заказника организуются подкормочные площадки, проводятся ветеринарные мероприятия, расселение. Для сохранности популяции за пределами памятника природы заключено соглашение о сотрудничестве с Госинспекцией по охране и использованию животного мира Владимирской области.