В 22:14 11 апреля 2022 года в поселке Ставрово Собинского района у дома №92 загорелся легковой...

В 22:14 11 апреля 2022 года в поселке Ставрово Собинского района у дома №92 загорелся легковой автомобиль.Пожарно-спасательные подразделения оперативно выехали к месту пожара, информирует пресс-служба МЧС по Владимирской области. На момент прибытия подразделений наблюдалось задымление автомобиля. Пожарные не допустили распространения огня, и оперативно ликвидировали пожар на 2 кв. м. Сгорела задняя часть автомобиля и внутренняя отделка салона. Погибших и пострадавших нет.На пожар выезжали 2 единицы техники, 6 человек личного состава. Дознаватель МЧС России устанавливает причину пожара.Фото: https://33.mchs.gov.ru/