Многодетная семья Поляковых из деревни Крутово Гороховецкого района осталась без дома и средств к...

Многодетная семья Поляковых из деревни Крутово Гороховецкого района осталась без дома и средств к существованию. В пожаре, который произошел в начале апреля, сгорело практически все. Пришла ли помощь, выяснил Александр Сыпченко.Семья Поляковых приходит в себя после страшного пожара. Их дом в деревне Крутово вспыхнул, как спичка. В огне сгорело всё. Ценные вещи, документы. Не смогли спастись даже домашние животные: собака, кошки, поросята, пчёлы. Часть мёда шла на продажу.Леонид Поляков, глава семьи:- Осталось то, что ульи вот эти вот, здесь была скотина, здесь свиноматки породы "Петрен", я их специально откармливал кормом дорогим, чтобы в будущем как говорится, какие-то деньги за счет этого иметь и, в итоге, они сгорели.Супруги Евгения и Леонид Поляковы воспитывают пятерых детей. Никто не пострадал только чудом, рассказывает глава семьи. Пожар случился ночью, из-за неисправной проводки. Сигнализации в доме не было. Справиться с пожаром самостоятельно семья не смогла. С крыши огонь перекинулся на стены, через несколько минут весь дом и сарай были объяты пламенем. Огнеборцы приехали уже к пепелищу. Поляковы остались бы на улице, но приютили друзья. Теперь в однушке в поселке Чулково на 40 квадратных метрах живут уже 2 многодетных семьи.Евгения Полякова, многодетная мать:- Это моя подруга позвала нас к себе, так как нам идти вообще некуда, администрация нам ничего не предложила даже временного.Представители администрации Гороховецкого района случившееся называют трагедией. По словам представителя отдела соцзащиты Ларисы Сергеевой, семье предложили маленькую комнату в Гороховце. Семья отказалась. Других вариантов для погорельцев, к сожалению, не нашлось. Людям выдали и материальную помощь. Около 10 тысяч на каждого.Лариса Сергеева, главный специалист отдела социальной защиты населения по Гороховецкому району:- Денежки они получили в полном объеме, куда уж они их там потратили, они сами определились, нашими комплексными центрами оказана такая помощь, как одежда, обувь, продовольственный набор и они вещами тоже воспользовались.Местные чиновники обещают: и дальше будут помогать многодетной семье. Впрочем, говорят погорельцы, пока они столкнулись только с трудностями. Евгения Полякова признается: её детей даже отказались взять в местную школу и теперь она вынуждена возить их на учебу за 20 километров от нового места жительства. А вот в Крутово Поляковы надеются вернуться. Эту деревню считают родной. Леонид планирует построить для своей семьи новый дом, но необходима поддержка. К сожалению, пока Поляковым не помогли даже элементарными стройматериалами и техникой. Завалы на месте пожара до сих пор не расчищены.Александр Сыпченко, Любовь Клюквина, Егор Герасимов. "Вести-Владимир"