Многодетная семья Поляковых из деревни Крутово Гороховецкого района осталась без дома и средств к...
Многодетная семья Поляковых из деревни Крутово Гороховецкого района осталась без дома и средств к существованию. В пожаре, который произошел в начале апреля, сгорело практически все. Пришла ли помощь, выяснил Александр Сыпченко.
Семья Поляковых приходит в себя после страшного пожара. Их дом в деревне Крутово вспыхнул, как спичка. В огне сгорело всё. Ценные вещи, документы. Не смогли спастись даже домашние животные: собака, кошки, поросята, пчёлы. Часть мёда шла на продажу.
Леонид Поляков, глава семьи:
- Осталось то, что ульи вот эти вот, здесь была скотина, здесь свиноматки породы "Петрен", я их специально откармливал кормом дорогим, чтобы в будущем как говорится, какие-то деньги за счет этого иметь и, в итоге, они сгорели.
Супруги Евгения и Леонид Поляковы воспитывают пятерых детей. Никто не пострадал только чудом, рассказывает глава семьи. Пожар случился ночью, из-за неисправной проводки. Сигнализации в доме не было. Справиться с пожаром самостоятельно семья не смогла. С крыши огонь перекинулся на стены, через несколько минут весь дом и сарай были объяты пламенем. Огнеборцы приехали уже к пепелищу. Поляковы остались бы на улице, но приютили друзья. Теперь в однушке в поселке Чулково на 40 квадратных метрах живут уже 2 многодетных семьи.
Евгения Полякова, многодетная мать:
- Это моя подруга позвала нас к себе, так как нам идти вообще некуда, администрация нам ничего не предложила даже временного.
Представители администрации Гороховецкого района случившееся называют трагедией. По словам представителя отдела соцзащиты Ларисы Сергеевой, семье предложили маленькую комнату в Гороховце. Семья отказалась. Других вариантов для погорельцев, к сожалению, не нашлось. Людям выдали и материальную помощь. Около 10 тысяч на каждого.
Лариса Сергеева, главный специалист отдела социальной защиты населения по Гороховецкому району:
- Денежки они получили в полном объеме, куда уж они их там потратили, они сами определились, нашими комплексными центрами оказана такая помощь, как одежда, обувь, продовольственный набор и они вещами тоже воспользовались.
Местные чиновники обещают: и дальше будут помогать многодетной семье. Впрочем, говорят погорельцы, пока они столкнулись только с трудностями. Евгения Полякова признается: её детей даже отказались взять в местную школу и теперь она вынуждена возить их на учебу за 20 километров от нового места жительства. А вот в Крутово Поляковы надеются вернуться. Эту деревню считают родной. Леонид планирует построить для своей семьи новый дом, но необходима поддержка. К сожалению, пока Поляковым не помогли даже элементарными стройматериалами и техникой. Завалы на месте пожара до сих пор не расчищены.
Александр Сыпченко, Любовь Клюквина, Егор Герасимов. "Вести-Владимир"