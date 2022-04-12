Производство отечественной вакцины будет иметь значение для импортозамещения, а также для экспорта в зарубежные дружественные страны.

Россия приступила к созданию вакцины для профилактики ротавирусной инфекции у детей, в скором времени будут организованы доклинические испытания. Информация об этом опубликована на сайте Роспотребнадзора."В настоящее время сотрудниками ФБУН РостовНИИ микробиологии и паразитологии Роспотребнадзора ведётся разработка отечественного вакцинного препарата для иммунопрофилактики ротавирусной инфекции у детей. В ближайшее время планируется проведение доклинических исследований", — написано в публикации.Сообщается, что производство отечественной вакцины будет иметь значение для импортозамещения, а также для экспорта в зарубежные дружественные страны.