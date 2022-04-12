В Собинском районе завершено расследование уголовного дела в отношении 26-летнего жителя города...

В Собинском районе завершено расследование уголовного дела в отношении 26-летнего жителя города Лакинска. Мужчине обвинили в присвоении или растрате денежных средств.Следствием установлена причастность местного жителя к совершению двух эпизодов противоправной деятельности.Как сообщили в пресс-службе УМВД по Владимирской области, в конце 2020 года обвиняемый, осуществляя трудовую деятельность у частного предпринимателя в должности водителя-экспедитора и являясь материально-ответственным лицом, не обеспечил доставку груза до обозначенного пункта. Вверенные для перевозки предметы мебели и постельные принадлежности на сумму более 500 000 рублей фигурант присвоил себе, впоследствии распорядившись похищенным.Аналогичным образом мужчина поступил в отношении другого работодателя.В октябре 2021 года фигурант устроился на работу водителем грузового автомобиля в строительную организацию. Уже через месяц мужчина совершил хищение дизельного предпускового обогревателя, установленного на вверенном ему автомобиле, причинив ущерб предпринимателю на сумму 20 000 рублей.После поступивших в полицию заявлений от потерпевших, злоумышленник был установлен и задержан оперуполномоченными отдела уголовного розыска Собинского ОМВД.Житель Лакинска дал признательные показания.В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.Фото: https://stock.adobe.com/ru/