В понедельник, 11 апреля, в поселке Ставрово загорелся легковой автомобиль. Пожарно-спасательные подразделения оперативно выехали к месту пожара. На момент прибытия огнеборцев наблюдалось

В понедельник, 11 апреля, в поселке Ставрово загорелся легковой автомобиль. Пожарно-спасательные подразделения оперативно выехали к месту пожара. На момент прибытия огнеборцев наблюдалось задымление автомобиля. Пожарные не допустили распространения огня, и оперативно ликвидировали пожар на 2 кв. м. Сгорела задняя часть автомобиля и внутренняя отделка салона. Никто не пострадал. На пожар выезжали 2 единицы техники, 6