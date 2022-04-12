А в завершении выпуска о лосях, которые не прочь попозировать для удачного кадра. В Вязниковском...

А в завершении выпуска о лосях, которые не прочь попозировать для удачного кадра. В Вязниковском районе к случайным прохожим вышло целое семейство сохатых.Три особи лосей осторожно двигаются в сторону людей. Принюхиваясь и прислушиваясь. В последний момент что-то их всё-таки настораживает и вся тройка галопом устремляется прочь. Как сообщают в дирекции особо-охраняемых территорий области, лоси в Клязьминско-Лухском заказнике не редкость. Год назад здесь насчитали около двухсот животных.