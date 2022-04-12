Он будет обслуживать 226 жителей.

Для 226 жителей села Беляницыно Юрьев-Польского района к июлю планируют ввести в эксплуатацию новый ФАП. Модульный медпункт придёт на смену старому, в котором отсутствует канализация и водопровод.«Фельдшерско-акушерский пункт будет оказывать первичную медико-санитарную и неотложную помощь. Его оснастят новым медицинским оборудованием и мебелью. Селяне смогут измерить артериальное давление, уровень глюкозы в крови, пройти ЭКГ и другие процедуры», - рассказал главный врач Юрьев-Польской ЦРБ Олег Кондратьев.Добавим, что в 2022 году центральная районная больница получит оборудование для холтеровского мониторирования сердечной деятельности и наркозный дыхательный аппарат. Автопарк медучреждения пополнит легковой автомобиль для оказания медпомощи пациентам на дому, забора анализов и доставки лекарств.