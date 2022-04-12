Это заключительный этап оформления ипотеки. Учитывая сроки, речь идет о кредитах, взятых еще в...

Это заключительный этап оформления ипотеки. Учитывая сроки, речь идет о кредитах, взятых еще в феврале, до рекордного повышения ставки рефинансирования. На прошлой неделе Центробанк внепланово снизил ключевую ставку до 17% годовых. Вслед за этим о снижении процентов по ипотечным предложениям заявили Сбербанк и ряд других финансовых компаний. Однако эксперты всё равно считают, что спрос на жилищные кредиты в ближайшие месяцы будет поддерживаться за счет льготных программ кредитования.