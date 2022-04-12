Житель Владимирской области сядет на скамью подсудимых за кражу имущества у своих работодателей в крупным объеме. Следствием установлено, что 26-летний мужчина совершил два эпизода

Житель Владимирской области сядет на скамью подсудимых за кражу имущества у своих работодателей в крупным объеме. Следствием установлено, что 26-летний мужчина совершил два эпизода противоправной деятельности. Так, в конце 2020 года мужчина работал водителем-экспедитором у частного предпринимателя. Он был материально ответственным лицом и не обеспечил доставку груза до обозначенного пункта. Обвиняемый присвоил себе предметы мебели