Завтра в Казани пройдет чемпионат и первенство России по спортивной гимнастике. Наша область поедет...

Завтра в Казани пройдет чемпионат и первенство России по спортивной гимнастике. Наша область поедет от лица центрального федерального округа, ведь совсем недавно регион одержал победу в отборочных соревнованиях. Как проходят тренировки и кто представит Владимирский регион, узнал Евгений Беляев.Вновь и вновь Илья отрабатывает элементы на кольцах. Уверен: к победе ведёт только упорный труд. Гимнастика- для сильных телом и духом. 20-летний Илья Заика- уроженец Донецка. Во Владимир приехал два года назад. И уже в составе команды владимирского региона. Впереди- чемпионат России в Казани. Подготовка усиленная.Илья Заика, мастер спорта России по спортивной гимнастике:- У меня мало ожиданий, у меня один снаряд всего, на одном снаряде работаю. За него будем и бороться, за медаль в финале.В столицу Татарстана едут сильнейшие владимирские спортсмены. Мужской чемпионат России по спортивной гимнастике стартует уже 13 апреля. Задача одна- побеждать, уверен Кирилл Прокопьев. Год от года владимирская спортшкола олимпийского резерва имени Толкачёва подтверждает высокое звание главной кузницы "гимнастических кадров" страны.Кирилл Прокопьев, мастер спорта международного класса по спортивной гимнастике:- Мы успешно прошли отборочные соревнования. ЦФО, которые были здесь. Показали свой максимум. Практически вся команда собирается, которая будет представлять ЦФО. Это, принципе, весь Владимир.В Казани спортсменов ждёт командное и личное многоборье. На 6 снарядах. Владимирцам , как показывает практика, без труда покоряются все.Владимир Шахов, заместитель директора школы олимпийского резерва по спортивной гимнастике:- Начинается эта, как мы ее называем, олимпийская система. Начинают упражнения с вольных упражнений, потом идет следующий снаряд - это "конь махи", "кольца", "опорный прыжок", "параллельные брусья" и "перекладина".А вот Александру Карцеву- одному излидеров сборной, участнику Олимпиады в Токио, придётся болеть за роднуюкоманду, во Владимире. Спортсмен повредил спину. И сейчас восстанавливается.Вместе со всеми владимирцами он желает нашим гимнастам медалей самой высокойпробы. Евгений Беляев, Александр Чунаев,Вести-Владимир.