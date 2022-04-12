Пенсионерка из Камешковского района получила 2 года условно за хранение конопли в крупном объеме. В августе 2021 года, 63-летняя пенсионерка обнаружила дикорастущее наркотикосодержащее

Пенсионерка из Камешковского района получила 2 года условно за хранение конопли в крупном объеме. В августе 2021 года, 63-летняя пенсионерка обнаружила дикорастущее наркотикосодержащее растение на своем земельном участке в Камешковском районе. Она сорвала и высушила его части, тем самым незаконно приобрела их в крупном размере общей массой в высушенном виде 179,6 грамма. Женщина незаконно хранила