ВлГУ начал принимать студентов прибывших из Мариуполя и других горячих точек на карте Украины. С...

ВлГУ начал принимать студентов прибывших из Мариуполя и других горячих точек на карте Украины. С ребятами, которые сейчас возвращаются к мирной университетской жизни встретился Никита Тарбеев.Пара по отечественной литературе. "Недоросль" Фонвизина. В России- это часть школьной программы, но для студентов с Украины произведение новое. Александр Зимбель три недели назад перевёлся во Владимир из МГУ - мариупольского госуниверситета - с мамой и двумя младшими братьями их вывели из города российские военные. Теперь Александр- студент первого курса ВлГУ. Направление - журналистика.- Разница большая, так как программа другая, предметы все новые, тяжеловато, но постепенно стараюсь наверстать упущенное.Мария Ильева - еще один новичок группы- город Молодогвардейск, ЛНР. Приехала одна, в первую волну эвакуации, незадолго до начала спецоперации. Родители остались на родине. Отец - в ополчении народной республики.- Я очень переживаю за своё будущее. Из-за того, что сейчас происходит, оно под большим риском, А я всегда хотела получить образование, быть журналистом, А здесь у меня есть такая возможность. Я ей воспользовалась. Очень рада, что получилось.За последние три недели в ВлГУ принесли документы уже пять студентов с Донбасса и Украины. Помимо Мариуполя, еще и Харьковский университет- три журналиста, психолог и учитель иностранного. Их зачисляют, можно сказать, по упрощенным правилам- если есть бюджетные места- добро пожаловать, но и по контракту ВУЗ даёт стопроцентную скидку.- Из пяти студентов три уже зачислили, два студента находятся на стадии зачисления, Буквально сегодня-завтра они уже будут нашими студентами. Бюджетники будут получать стипендию, а все остальные студенты - и бюджетники и контрактники, они по необходимости обращаются к нам, к руководству университета и мы оказываем им материальную поддержку.- Здравствуйте. Ну как здесь, привыкли уже? Мы пытались создать уют какой-то с моей соседкой, чтобы было легче это все переживать.Шарики и гирлянды остались с прошедшего дня рождения Марии - постарались соседки по студенческому общежитию. Девушка рассказывает - встретили ее во Владимире очень тепло.- Может ты мне расскажешь где была?- Сосиски купила. Те самые.- Ну теперь есть ради чего жить.Мариуполь, который они защищают со страшной силой, ведь уже известно, что там высокопоставленные советники Германии, Соединенных Штатов...Полностью отвлечься от происходящего на родине, конечно, невозможно, но Александр старается - уже принял участие в студенческой весне, хочет попасть в волейбольную команду ВлГУ. В Мариуполе играл за университет.- Вообще получается, я хладнокровный, можно сказать. Пережил, получил опыт и теперь смотрю, что там происходит дальше, параллельно занимаясь тем, что нужно в будущем.В ВУЗе не останавливается и сбор гуманитарной помощи- одежды и канцелярки, а преподаватели и члены ректората собирают деньги для студентов-переселенцев, которым требуется помощь.Никита Тарбеев, Александр Чунаев.Вести "Владимир"