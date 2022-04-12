Во Владимирской области Следком во взаимодействии с ОЭБиПК УМВД России по городу Владимиру завершил...

Во Владимирской области Следком во взаимодействии с ОЭБиПК УМВД России по городу Владимиру завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего руководителя одной из местных управляющих компаний.Он обвиняется в присвоении (хищении чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере).Как сообщила пресс-служба Следственного комитета по Владимирской области, в период с августа 2017 года по апрель 2019 года руководитель управляющей компании, используя служебное положение, заключил с самим собой, как индивидуальным предпринимателем, договор подрядного характера на обслуживание жилого фонда. Однако, в последующем часть работ выполнялась силами возглавляемой им управляющей организацией, и, несмотря на это, также в полном объеме оплачивалась индивидуальному предпринимателю.Таким образом, обвиняемым присвоены денежные средства управляющей компании в размере более чем 1,1 миллионов рублей.Вину в совершенном преступлении коммерсант не признал.Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в Октябрьский районный суд города Владимира для рассмотрения по существу.Фото: https://pixabay.com/ru/