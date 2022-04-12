По версии следствия, с августа 2017 по апрель 2019 года он заключил с самим собой договор подряда на обслуживание жилого фонда.

Во Владимире перед судом предстанет бывший руководитель управляющей компании, обвиняемый в присвоении денег. Об этом рассказала официальный представитель СУ СК региона Мария Серова.По версии следствия, с августа 2017 по апрель 2019 года он заключил с самим собой договор подряда на обслуживание жилого фонда. При этом часть работ выполнялась силами возглавляемой им «управляшки», но деньги уходили на личный счёт директора, который параллельно был оформлен как индивидуальный предприниматель.«Таким образом, обвиняемый присвоил более 1,1 млн рублей», - уверены в Следкоме.Свою вину бизнесмен не признал. Уголовное дело рассмотрит Октябрьский районный суд Владимира.