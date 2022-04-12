Скоро стартует сезон дорожных работ. В плане - отремонтировать более 205 тысяч квадратных метров...

Скоро стартует сезон дорожных работ. В плане - отремонтировать более 205 тысяч квадратных метров покрытия. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава города Владимира Андрей Шохин.В этом году во Владимире особое внимание будет уделено улицам в историческом центре. Новый асфальт, в частности, появится на Княгининской, Ильича, Николо-Галейской, Подбельского, 1-й Никольской, в Сосенском тупике. Также в адресном плане обновление покрытия на Асаткина, Михайловской (от дома 4 до дома 18), Хлебозаводской, Красной (от Диктора Левитана до Большого проезда), на Промышленном проезде (от 1-го Коллективного до Тракторной), в Перекопском военном городке и на Центральной в микрорайоне Пиганово.Фото: https://www.freepik.com/