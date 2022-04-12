Вечер памяти Марка Фурмана пройдет сегодня во Владимире. В областном доме работников искусств...

Вечер памяти Марка Фурмана пройдет сегодня во Владимире. В областном доме работников искусств соберутся друзья, бывшие коллеги и поклонники его творчества.Заслуженный врач, легендарный судмедэксперт и талантливый писатель. Марк Фурман был символом отношения к работе и к жизни. Автор более восьмидесяти научных работ о проблемах судебной медицины и криминалистики, он написал два десятка книг, многие из которых легли в основу сценариев документальных фильмов и телесериалов. Последнюю книгу - "Шаги: из века в век. Избранное" - он представил в декабре прошлого года. В ней он подводил итоги своей писательской и журналистской работы, которым отдал более полувека. Марка Айзиковича не стало пятого января. Ему было 85 лет.