В дежурную часть Нижегородского линейного управления МВД России на транспорте поступило сообщение о...

В дежурную часть Нижегородского линейного управления МВД России на транспорте поступило сообщение о пропаже у пассажира поезда «Москва – Владивосток» мобильного телефона. Работники железной дороги вызвали к составу наряд полиции. Об этом сообщает пресс-служба УТ МВД России по ПФО.Сотрудникам транспортной полиции гражданин пояснил, что он сел в поезд в Москве, поставил свой мобильный телефон заряжаться, а сам лег спать. Проснулся он, когда поезд подъезжал к Нижнему Новгороду. Мужчина обнаружил пропажу своего телефона, оставленного на столе, и сообщил об этом проводникам. В ходе поисковых мероприятий сотрудниками Нижегородского ЛУ МВД России на транспорте был установлен подозреваемый в совершении кражи. Им оказался ранее судимый 29-летний житель Ивановской области.Как оказалось, во время стоянки пассажирского поезда во Владимире подозреваемый, провожая своего знакомого, зашел вместе с ним в плацкартный вагон. Попрощавшись, он пошел к выходу и случайно увидел находящийся на зарядке мобильный телефон. Злоумышленник забрал чужое имущество и вышел из поезда. Позже он воспользовался банковским приложением, установленным в похищенном телефоне, и расплатился с таксистом за поездку денежными средствами потерпевшего.Сумма причиненного гражданину ущерба составила 20 тысяч рублей.Следственным отделением Владимирского линейного отдела МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Максимальное наказание, предусмотренное санкцией данной статьи, – лишение свободы на срок до пяти лет.В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Фото: Ирина Стеч