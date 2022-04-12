Как уточнила главный врач учреждения Надежда Туманова, в январе-марте медики эвакуировали в специализированное учреждение 16 пациенток с тяжелой преэклампсией.

С начала года выездная бригада акушеров доставила в Перинатальный центр 33 пациентки с осложнениями при беременности. Об этом сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения.Как уточнила главный врач учреждения Надежда Туманова, в январе-марте медики эвакуировали в специализированное учреждение 16 пациенток с тяжелой преэклампсией.«Это патологическое состояние при беременности, для которого характерны повышение артериального давления, полиорганная недостаточность и другие жизнеугрожающие осложнения», - пояснила она.В одном случае эвакуация проведена в Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.И. Кулакова. Владимирские специалисты диагностировали у плода тяжёлую патологию, что потребовало кардиохирургического вмешательства после рождения.Несколько женщин привезли с угрозой преждевременных родов, синдромом задержки развития плода и другими патологиями.«Одной роженице квалифицированную помощь оказали прямо на месте. Сейчас жизням и здоровью девушек ничего не угрожает», – добавила Надежда Геннадьевна.Специалисты Областного перинатального центра провели 135 телемедицинских консультаций. В 11 поучаствовали врачи Центра имени В.И. Кулакова.Напомним, что в распоряжении выездной бригады имеется специализированный реанимобиль, оснащенный высокотехнологичным медоборудованием.