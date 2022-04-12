Оценка обстановки осуществляется при помощи 11-ти гидрологических постов и 16-ти водомерных линеек. На утро 12 апреля угроза подтопления жилых домов отсутствует. Жизнеобеспечение населения не нарушено.

Во Владимирской области из-за половодья затопило три моста. Первый - в Александровском районе, второй - у деревни Чижово. Третий - Об этом редакции «33Live.Ru» рассказала руководитель пресс-службы МЧС Екатерина Мищенко.Длина подтопленного участка объекта у населённого пункта Рождественно составляет 12 метров, глубина - 20 сантиметров. Имеется объездной путь через Вяльковку.Из-за подъёма уровня воды в Колокше перелив участка конструкции у Чижово составил 5 метров, глубина - 30 сантиметров. Объезд возможен через деревню Юрино.На контроле МЧС остаётся подтопление восьми приусадебных участков в Судогде, в которых проживает 13 человек.«Работа понтонной переправы через Клязьму в Вязниковском районе осуществляется в штатном режиме. На 12.00 запланирован перевод работы моста только в режим пешеходной зоны путём снятия аппарелей. Онсоединяет Вязники с заречной зоной, где расположено 16 населённых пунктов и 564 дома. В них роживают 495 человек, в том числе 44 ребенка. За сутки мероприятия по сведению-разведению моста не проводились», - уточнили в ведомстве.В ближайшие три дня прогнозируется перелив участка моста местного значения у населённого пункта Юрино Собинского района, а также подтопление пяти приусадебных участков в Александрове.Оценка обстановки осуществляется при помощи 11-ти гидрологических постов и 16-ти водомерных линеек. На утро 12 апреля угроза подтопления жилых домов отсутствует. Жизнеобеспечение населения не нарушено.